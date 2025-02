Cellen tekort: daders in ruim 4000 strafzaken nog op vrije voeten

Wegens een tekort aan beschikbare gevangeniscellen lopen ruim 4.000 veroordeelden in strafzaken nog vrij rond. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. In 1.158 van die gevallen gaat het om veroordelingen in zaken met slachtoffers en nabestaanden. Het zou vooral gaan om zogenoemde 'zelfmelders': veroordeelde daders die later per brief worden opgeroepen om hun celstraf uit te zitten.

Afgelopen december trok staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ingrid Coenradi, al aan de bel. Door een schrijnend gebrek aan beschikbare cellen, zowel in gevangenissen als op politiebureaus, was er geen ruimte meer voor nieuwe veroordeelden om hun straf uit te zitten.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In de video bovenaan leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Een jaar eerder, in 2023, had het ministerie van Justitie en Veiligheid al een opvallende keuze gemaakt: veroordeelde 'zelfmelders' zouden niet meer worden opgeroepen voor het uitzitten van hun gevangenisstraf, omdat er geen plek voor hen zou zijn. Op dat moment wachtten 1.100 veroordeelde zelfmelders op hun oproep, een aantal dat in een jaar tijd bijna is verviervoudigd naar 4.109 in januari van dit jaar.

Honderden jaren straf

De zelfmelders zijn veroordeeld voor in totaal 5.627 misdrijven, waarvoor bij elkaar nog 587 jaar celstraf moet worden uitgezeten. In de meeste gevallen gaat het om misdrijven waarvoor straffen tot één jaar zijn opgelegd. Ongeveer een vierde van de veroordeelden maakte slachtoffers bij hun delict, bijvoorbeeld bij dodelijke verkeersongevallen of geweldsdelicten zonder dodelijke afloop.

Deze veroordeelden moeten samen nog 133 jaar celstraf uitzitten. Bij 95 zelfmelders gaat het om een celstraf van langer dan één jaar. Zij werden voornamelijk veroordeeld voor delicten op het gebied van drugs, diefstal en verboden wapenbezit, schrijft EenVandaag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Verdwenen zelfmelders

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de zelfmelders niet alleen door de oproepstop op vrije voeten blijven. In 2024 verdween bij ruim 1.700 veroordeelden de zelfmeldstatus uit het systeem van het ministerie van Justitie, terwijl slechts 32 van hen daadwerkelijk de gevangenis in zijn gegaan.

Waarom deze zaken zijn 'uitgestroomd' en waar de veroordeelden nu zijn, is onduidelijk. Volgens het ministerie van Justitie kan het gaan om 'gewijzigde omstandigheden in een zaak of rondom de persoon', wat kan leiden tot een administratieve uitstroom. Hoeveel personen simpelweg hun oproep hebben genegeerd of opnieuw een delict hebben gepleegd, blijft onbekend.