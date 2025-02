'Verdachte dodelijke steekpartij Nieuwegein kreeg psychiatrische zorg'

De 29-jarige Hamza L., die verdacht wordt van het doodsteken van de 11-jarige Sohani in Nieuwegein, kreeg psychiatrische zorg bij Fivoor. Dat meldt De Telegraaf maandag.

Hamza L. was geen onbekende van justitie. In 2016 stond hij voor de rechter in Den Haag omdat hij zijn moeder zou hebben bedreigd en seksuele handelingen van haar zou hebben geëist. "Doe je broek uit", zou hij hebben geroepen, gevolgd door "ik ga jullie allemaal doodmaken". Wat voor straf hij kreeg, is onbekend.

Hij woonde eerder in Den Haag en stond daar onder begeleiding van stichting Exodus, een organisatie die ex-gedetineerden helpt. In het voorjaar van 2024 verhuisde hij naar Nieuwegein, waar hij eerst bij familie verbleef en later een eigen woning betrok.

Aanval voor de ogen van kinderen

Zaterdag rond 15.00 uur stak Hamza L. uit het niets de 11-jarige Sohani neer in de Anemoonstraat, terwijl ze op weg was naar een vriendinnetje. Buren en spelende kinderen zagen het gebeuren. Volgens de politie kenden de twee elkaar niet en lijkt het erop dat Sohani een willekeurig slachtoffer was.

Buurtbewoners hadden al vaker bij de politie geklaagd over het gedrag van L. "Hij vertoonde steeds bizarder gedrag", vertellen omwonenden aan De Telegraaf. Een vrouw belde nog de politie op de avond vóór de aanval, omdat L. zich dreigend gedroeg tijdens het uitlaten van haar hond.

Fivoor in opspraak

Fivoor weigert inhoudelijk te reageren met een beroep op de privacywetgeving, maar volgens De Telegraaf zat L. in een zorgtraject voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. De kliniek ligt al langer onder vuur vanwege gewelddadige incidenten met cliënten.

Op 2 januari werd in Den Dolder een 76-jarige vrouw zonder aanleiding doodgestoken door een patiënt van de instelling. Nog geen maand later, op 26 januari, ontsnapte een 44-jarige tbs-patiënt uit dezelfde kliniek. Hij werd later weer opgepakt. Ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef in 2017 in een Fivoor-kliniek toen hij haar verkrachtte en vermoordde.

Hamza L. wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft zitten.