Tranen en steun bij herdenkingsplek voor doodgestoken meisje in Nieuwegein

De verslagenheid is nog altijd groot in Nieuwegein, waar zaterdag op klaarlichte dag een meisje van 11 werd doodgestoken. Ook de frustratie onder de buurtbewoners groeit, omdat ze eerder bij de politie al meerdere keren melding hadden gemaakt over de verdachte. Een dag later worden bloemen gelegd op de plek van het drama.

Rond een parkeervak bij de Anemoonstraat is zondag een herdenkingsplek ingericht voor het doodgestoken meisje. Mensen leggen daar bloemen, knuffels en kaartjes neer. Bekijk hierboven hoe mensen steun zoeken bij deze plek.

Lees ook: Dit weten we nu over het dodelijke steekincident in Nieuwegein