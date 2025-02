Politie vindt mes in onderzoek naar dood meisje Nieuwegein

In de buurt van de Anemoonstraat in Nieuwegein is op het dak van een schuurtje een mes gevonden, te zien op beelden van een ANP-fotograaf. Zaterdagmiddag werd in die straat een 11-jarig meisje doodgestoken. De politiewoordvoering zelf kan de vondst van het mes nog niet bevestigen.

Kort na het steekincident werd in Nieuwegein een 29-jarige verdachte aangehouden. De man uit Nieuwegein heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit, meldde de politie zondagochtend. Het 11-jarige slachtoffer was geboren in Eritrea.

Beeld: ANP

Hart van Nederland, ANP