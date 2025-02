Buren in shock na dood meisje: 'Ik kan wel janken, een kind van 11'

De buurt rondom de Van Hogendorplaan in Nieuwegein is diep geschokt na de dodelijke steekpartij waarbij een 11-jarig meisje om het leven kwam. Omwonenden zagen de hulpdiensten massaal uitrukken.

"Ik heb kinderen gehoord, en verder veel kabaal", zegt een buurvrouw. "Ik heb gehoord dat ze aan het huilen waren, kinderen denk ik. Ik vind het heel eng, echt heel eng dat het dichtbij is."

Op de plek waar het meisje is overleden zijn schermen geplaatst om haar af te schermen. Daar doet de politie onderzoek. Ook is de straat waar het gebeurde, de Anemoonstraat, afgezet.

Een buurman kwam net thuis toen hij het drama meemaakte. "Toen hoorde ik net een brullende man, en daarna een vrouw die brullend aan kwam rennen", vertelt hij. "En als je dan hoort dat het een meisje van 11 jaar is, dan is dat niet fijn. Als je vermoedt dat het de twee ouders zijn die je hoort brullen, dan is dat niet fijn. Je kan het niet bevatten. Zeker als het een kind is, dat neergestoken wordt." De gebeurtenis laat hem niet los. "Ik zit er echt mee. De emotie van die mensen, zeker de vader, dat was echt verschrikkelijk."

'Gelijk mijn deur op slot gedaan'

Ook andere buurtbewoners zijn ontdaan. "Dit is een superbuurt. Je schrikt je kapot. Wat is hier nu weer aan de hand?", vraagt een vrouw af. "Een meisje van 11 hè? Ik heb zelf drie kinderen, dan gaat er heel wat door je heen. Ik wens die ouders gewoon heel veel sterkte, dit is verschrikkelijk."

De buurtbewoners hebben meegekregen hoe ambulancediensten en traumahelikopter eerder zaterdag te hulp schoten. Aanvankelijk was bekendgemaakt dat het meisje levensgevaarlijk gewond was geraakt, korte tijd later werd melding gedaan van haar overlijden.

Een vrouw die al decennia in de buurt woont, weet niet wat haar overkomt. "Ik heb gelijk mijn deur op slot gedaan, ik voel mij niet veilig meer. Verschrikkelijk om mee te maken, ik ben heel emotioneel. Ik kan er wel om janken. Een kind van 11 jaar."

Volgens de woordvoerder komt het slachtoffertje uit Nieuwegein, maar woonde ze niet in de Anemoonstraat. Waar de aangehouden man van 29 jaar vandaan komt, is niet bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het fatale steekincident en werd in de buurt van de Anemoonstraat in een tuin aangehouden.