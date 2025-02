Meisje (11) om het leven gekomen door steekincident in Nieuwegein, verdachte (29) opgepakt

In de Anemoonstraat in Nieuwegein (Utrecht) is zaterdag een 11-jarig meisje neergestoken. Het slachtoffer is daarbij overleden, meldt de politie. In de directe nabijheid van het incident heeft de politie een 29-jarige verdachte aangehouden.

Een medisch team is ter plaatse gegaan, maar de hulp mocht niet baten. De Anemoonstraat is afgesloten voor onderzoek.

Over de toedracht van het incident kan nog niets gemeld worden.

Hart van Nederland, ANP