De 29-jarige man die is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 11-jarig meisje in Nieuwegein, werd opgepakt in een nabijgelegen tuin. Dat vertelt de politie aan Hart van Nederland.

Het dodelijke steekincident gebeurde op de Anemoonstraat, in het zuiden van de Utrechtse plaats. Wat de toedracht van het incident is, is niet bekend. "De relatie tussen de twee is nog een groot vraagteken", aldus Wim Hoonhout van de politie, wat je in deze video kan zien:

1:15 Verdachte (29) voor doodsteken 11-jarig meisje verschool zich in tuin

De schok is groot in de buurt. "Enorm tragisch wat hier heeft plaatsgevonden", aldus Hoonhout. "Mensen zijn opgevangen en overgebracht naar het politiebureau."

In de straat staat een mobiel lab om groot onderzoek te verrichten.