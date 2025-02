Dit weten we nu over het dodelijke steekincident in Nieuwegein

In de straat waar zaterdagmiddag een 11-jarig meisje is doodgestoken heerst een verslagen sfeer. Niemand verwachtte dat dit kon gebeuren, en zeker niet in hun buurtje in Nieuwegein. Wat is er gebeurd en wat weten we nu? Dat lees je in dit artikel.

Rond 14.45 uur kwamen de eerste meldingen over een steekpartij binnen bij de hulpdiensten. Op de Anemoonstraat in Nieuwegein, in de wijk Hoog-Zandveld, is een 11-jarig meisje neergestoken. Hulpdiensten arriveren snel, en proberen het meisje nog te reanimeren, maar dat blijkt al snel niet te kunnen helpen. Ze overlijdt ter plekke op straat.

Getuigen vertellen dat het meisje op bezoek ging bij een vriendinnetje toen ze voor de ogen van haar vader en leeftijdsgenootjes met meerdere messteken gestoken werd door een onbekende man, die er vervolgens vandoor gaat. Het meisje woonde zelf niet in de Anemoonstraat. Zij en haar ouders komen oorspronkelijk uit Eritrea, bevestigt de politie, maar het meisje zelf had de Nederlandse nationaliteit.

Op de plek waar het meisje is aangevallen worden snel schermen geplaatst om haar af te schermen. Daar doet de politie onderzoek. Ook is de straat waar het gebeurde afgezet. Buurtbewoners komen langs om te zien wat er gebeurd is of om de schok verwerken.

Een buurtbewoner die net thuis kwam op het moment van de aanval vertelt aan Hart van Nederland hoe hij de vader van het meisje hoorde 'brullen', en dat even later ook de moeder brullend aankwam. "De emotie van die mensen, zeker de vader, dat was echt verschrikkelijk", vertelt hij, te zien in bovenstaande video. B urgemeester Marijke van Beukering van Nieuwegein noemt het dodelijke incident "een nachtmerrie voor iedereen". Ook spreekt ze van een "zwarte bladzijde voor de naasten en voor Nieuwegein".

Verdachte

Al snel weet de politie een 29-jarige verdachte aan te houden, verscholen in een tuin nabij de plek waar de steekpartij was gebeurd. Op een video is te zien dat de man, met donker haar, een zwart-wit gestreepte trui, een donkere broek en sneakers aan heeft. De politie meldt dat de verdachte uit Nieuwegein afkomstig is. Aan Hart van Nederland bevestigt een woordvoerder dat de man afkomstig is uit Syrië.

Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, is niet duidelijk. Het AD meldt dat een omwonende donderdagnacht al met de politie had gebeld om melding te doen van vreemd gedraag van de 29-jarige man. Hij zou in verwarde toestand door de straat hebben gelopen. Volgens de krant zou er niks met de melding zijn gedaan.

De verdachte is ingesloten en zal door de politie verhoord worden. Ook is de politie op zoek naar getuigen van het incident. Hen wordt gevraagd te bellen naar 0900-8844.

Hart van Nederland, ANP