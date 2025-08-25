Terug

Peiling: PVV blijft grootste partij, VVD zakt verder weg

Verkiezingen

Vandaag, 19:49

De emoties rondom de dood van Lisa (17) lijken meer invloed te hebben op de zetelverdeling dan het opstappen van de bewindslieden van NSC. Dat blijkt uit een peiling van Peil.nl onder bijna 6000 mensen. De PVV krijgt er zetels bij, terwijl de VVD verder zakt.

Uit de peiling van Maurice de Hond van maandag blijkt dat de VVD 1 zetel verliest en uitkomt op 15 zetels, vergeleken met de peiling van 16 dagen geleden. Ook het CDA levert volgens de peiling wat in, na een lange periode van stijging, en komt uit op 22 zetels.

De partijen die erop vooruitgaan sinds de vorige peiling zijn PVV (+2, volgens De Hond mogelijk een effect van de emoties rondom de dood van Lisa), BBB (+1), JA21 (+2) en GroenLinks-PvdA (+1). De PVV blijft hierdoor de grootste partij met 30 zetels, gevolgd door GroenLinks-PvdA met 29 zetels en het CDA met 22 zetels.

NSC en Veldkamp weg

Vrijdagavond besloot minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp als eerste zijn functie neer te leggen, omdat hij geen steun kreeg voor extra maatregelen tegen Israël. Kort daarna stapten ook de overige NSC-bewindspersonen op.

Dat betekent dat vicepremier Eddy van Hijum, minister van Sociale Zaken, zijn taken neerlegt. Net als Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) en Eppo Bruins (Onderwijs). Daniëlle Jansen was sinds deze zomer minister van Volksgezondheid voor NSC, toen PVV het kabinet liet vallen en alle ministers terugtrok. Ook zij stopt.

Ook staatssecretarissen Teun Struycken (Rechtsbescherming), Tjebbe van Oostenbruggen (Belastingen), Sandra Palmen (Toeslagen) en Hanneke Boerma (Buitenlandse Handel) stappen straks op. Deze laatste staatssecretaris was net als minister Jansen pas een paar maanden aan de slag in het demissionaire kabinet.

