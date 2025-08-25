Amsterdams uitgaansleven kleurt oranje na dood Lisa (17)

Het Amsterdamse uitgaansleven staat in de nacht van dinsdag op woensdag stil bij de moord op de 17-jarige Lisa. Vanaf 22.00 uur worden gevels van verschillende clubs en kroegen oranje verlicht, met daarop boodschappen uit een column van schrijfster Nienke ’s Gravemade. Ook de A’DAM Toren doet mee en kleurt oranje.

Het initiatief komt van nachtburgemeester Freek Wallagh en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Zij willen met de actie een krachtig signaal afgeven tegen femicide en seksueel geweld. "Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord", aldus de organisatoren. Volgens hen is structurele verandering nodig om vrouwen zich veilig te laten voelen in de stad en tijdens het uitgaan.

Dit weten we nu over de dood van Lisa:

0:55 Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Oranje

De kleur oranje wordt door de Verenigde Naties gebruikt als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen. In Amsterdam moet het oranje licht niet alleen een eerbetoon aan Lisa zijn, maar ook een oproep om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken.

