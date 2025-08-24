Terug

Grote opkomst bij femicidemars na moord op Lisa (17): 'Ze had dromen'

Demonstratie

Vandaag, 15:51

Na een week vol berichten over seksueel geweld en de moord op de 17-jarige Lisa, liepen zondag zo’n vijfhonderd mensen mee met de Mars tegen Femicide in Rotterdam. Dat is beduidend meer dan vorige week. De stoet kreeg steun van voorbijgangers, automobilisten en terrasbezoekers.

De tocht begon met een minuut stilte en volgde een route in de vorm van een acht, verwijzend naar het feit dat eens in de acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat zij vrouw is. Deelnemers droegen borden met teksten als “Ze had dromen, geen graf nodig” en “Niet alle mannen, wel altijd mannen”.

De mars werd op 3 augustus gestart door de Dolle Mina’s Rotterdam. Organisator Joice Alves dos Santos blijft doorgaan tot 22 september, wanneer een initiatiefnota over femicide in de Tweede Kamer wordt besproken.

'Wij eisen de nacht op' zondag al op schermen in heel Nederland
'Wij eisen de nacht op' zondag al op schermen in heel Nederland
Protest tegen femicide in Groningen: 'Blief mit dien klaauwen van vraauwen!'
Protest tegen femicide in Groningen: 'Blief mit dien klaauwen van vraauwen!'
Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'
Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'

