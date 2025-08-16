Terug

Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'

Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'

Crime

Vandaag, 12:21

Een bord met de foto van Sanne Hertgers, onderdeel van een reizende expositie over moord op vrouwen, is beklad in Arnhem. Dat meldt haar vader Wim Hertgers op LinkedIn. Sanne werd in 2023 vermoord door haar man, met wie ze op dat moment in scheiding lag.

“Waarom zijn er idioten die ons nog verder kapot maken? Als ze mij willen hebben omdat wij tegen femicide strijden, moeten ze bij mij zijn, maar niet bij mijn vermoorde dochter. Waar is het respect gebleven?”, schrijft Wim. Het bord is waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag beklad.

Wim laat weten dat er aangifte wordt gedaan en camerabeelden worden bekeken. “Hij/zij kan beter niet ooit in mijn buurt verschijnen. Voor degene die mij informatie kan geven over wie dit heeft gedaan, volgt een fikse beloning.”

In gesprek

Zaterdag laat de vader van Sanne aan Hart van Nederland weten dat zijn bericht op LinkedIn voortkwam uit veel emotie. Nu zegt hij dat hij graag in gesprek zou gaan met degene die het bekladden op zijn of haar geweten heeft.

Het bord is inmiddels schoongemaakt.

