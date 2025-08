Man die microfoon van nabestaande afpakte bij femicidemars weer vrij

De man die zondagmiddag het podiumprogramma van de femicidemars in Rotterdam verstoorde, is dezelfde dag vrijgelaten. Het is een 34-jarige man, meldt de politie.

De man wordt verdacht van het verstoren van de openbare orde. Hij klom op het podium en trok de microfoon uit de handen van een nabestaande die op dat moment sprak:

0:45 Man aangehouden bij protestmars tegen femicide in Rotterdam

De man riep onsamenhangende dingen, waarmee hij doorging nadat de politie hem had klemgezet in afwachting van de politiebus.

De sprekende nabestaande op het podium was Wim Hertgers. Zijn dochter Sanne werd in 2023 vermoord door haar ex. Bij de femicidemars waren zeker duizend mensen aanwezig.

ANP