'Recordaantal meldingen bij Veilig Thuis na reeks gruwelijke vrouwenmoorden'

Het landelijke meldpunt Veilig Thuis kreeg afgelopen juni maar liefst 25.127 telefoontjes, zo meldt de NOS. Het gaat om een recordaantal meldingen, 31 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar. Veel bellers zochten advies over controlerend of gewelddadig gedrag van hun partner of familielid.

De toename volgt op een reeks gruwelijke zaken waarbij vrouwen door hun (ex-)partner om het leven kwamen. Dit soort dodelijk geweld, ook wel femicide genoemd, zorgt voor groeiend bewustzijn in Nederland. Half juli werd de 39-jarige Joeweela door haar ex doodgeschoten in Gouda. Een paar dagen later wordt de 39-jarige Jessica gedood door haar partner in een woning in Vlijmen. Het zijn slechts twee recente voorbeelden van femicide. Waar eerder nog werd gesproken van 'gezinsdrama’s', klinkt tegenwoordig steeds vaker de term 'vrouwenmoord'.

Protestmars

In Rotterdam gaan vrouwenrechtenactivisten zondag de straat op. Actiegroep Dolle Mina organiseert daar een protestmars tegen femicide. Ze willen dat moorden op vrouwen vanwege hun geslacht wettelijk worden erkend als gendergerelateerd geweld. Ook pleiten ze voor strafbaarstelling van psychische mishandeling en meer plekken in de noodopvang.

Wie zich zorgen maakt over zichzelf of iemand anders, kan contact opnemen met Veilig Thuis. Dat mag ook als je nog twijfelt of alleen vragen hebt. Je kunt bellen naar 0800-2000 of tijdens kantooruren chatten met een medewerker via de website van Veilig Thuis of die van je eigen regio. Je mag ook anoniem blijven.

De aanpak van dreigend dodelijk geweld laat volgens officiële instanties te wensen over. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde vorig jaar oktober al voor de lange wachtlijsten bij Veilig Thuis. "Dit kan ernstige gevolgen hebben", schreef de IGJ in een rapport.

Ook schort het aan opvangplekken voor vrouwen die in gevaar zijn. Het misdrijf stalking, vaak een belangrijke voorbode van femicide, wordt door de politie pas onderzocht als er aangifte is gedaan. Slachtoffers doen dat lang niet altijd uit angst voor de dader.

Nieuw landelijke hulpnummer

Dolle Mina pleit voor een anonieme landelijke hulplijn op nummer 116, omdat sommige mensen bang zijn om Veilig Thuis te bellen. Maar volgens Veilig Thuis is die angst ongegrond. "Je kunt ook anoniem bellen of chatten om advies te vragen", zegt een woordvoerder. Een nieuw hulpnummer zou volgens de organisatie juist voor extra verwarring en versnippering van hulp zorgen.

Na de moord op Joeweela kwam het onderwerp femicide weer opnieuw in het nieuws. Luister hieronder de Hart van Nederland-podcast over vrouwenmoord: