Man die vrouw doodde in Vlijmen was haar partner, kind was erbij

De 35-jarige man die donderdagavond werd aangehouden in Vlijmen na een dodelijk geweldsincident, was de partner van het slachtoffer. Dat heeft de politie vrijdag bevestigd. In de woning aan de Parklaan was op het moment van het geweld ook het jonge kind van de vrouw aanwezig.

Het slachtoffer, een 38-jarige vrouw, werd zwaargewond aangetroffen in haar huis nadat de politie rond 22.30 uur een melding kreeg van een incident. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens de politie heeft haar partner het "fatale letsel" toegebracht. Het kind is opgevangen.

Politie bewaakt woning

De woning is afgezet en wordt bewaakt in verband met het sporenonderzoek. Wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Over het motief of de voorgeschiedenis is nog niets bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP