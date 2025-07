Vrouw overlijdt na geweld in huis Vlijmen, man (35) aangehouden

Een vrouw is donderdagavond overleden aan haar verwondingen na een ernstig geweldsincident in een woning aan de Parklaan in het Brabantse Vlijmen. In het huis hield de politie een 35-jarige man uit Uden aan. Wat zijn relatie tot het slachtoffer is, wordt nog onderzocht.

De melding kwam rond 22.30 uur binnen bij de politie. Agenten troffen de bewoonster zwaargewond aan. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is zij later overleden aan haar verwondingen.

Sporenonderzoek in woning

De aangehouden man zit vast en wordt momenteel verhoord. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in de woning. Forensisch specialisten zijn in en rond het huis bezig met sporenonderzoek.

Wat de aanleiding was voor het geweld is nog onduidelijk. De politie vraagt getuigen of buurtbewoners die iets opvallends hebben gezien of gehoord zich te melden.

Hart van Nederland/ANP