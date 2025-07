Gewoon erfenis voor de dader na femicide? Families vrouwen woest

Stel je voor: een vrouwelijk familielid wordt vermoord door haar man, puur omdat ze een vrouw is. En dan krijg je als nabestaande ook nog eens een trap na, want de erfenis gaat naar de moordenaar, of diens familie. Wim, vader van femicideslachtoffer Sanne, heeft hiermee te maken gehad en is woest. Hij wil andere regels. In Den Haag vinden ze dat ook.

Inmiddels is de grootste ellende voor hem voorbij, want na juridisch getouwtrek zijn ze eruit: de familie van de dader, Frank, krijgt nu nog maar de helft. Wim en de andere nabestaanden van de in 2023 omgekomen Sanne de andere helft. "Maar het is echt heel raar hoe dit zo kan. Het gaat in ons geval om de familie van een moordenaar."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Hoe moet dit anders?

Als het aan Wim ligt, zou half-half ook niet de uitkomst moeten zijn. "Wat mij betreft zou de moordenaar alles kwijt moeten zijn. Je krijgt als nabestaande nu helemaal niets. Geen foto, geen geld. Alles is van hem en daarmee dan zijn familie." Hij pleit dan ook voor een aanpassing, geregeld door politiek Den Haag. "Wij zijn een van de weinige landen die dit zo doen in Europa. En wetgeving om dit te veranderen ligt al jarenlang op de plank."

En daar krijgt hij gehoor van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer. Dat nabestaanden met lege handen zitten, is maar vreemd. Dat moet anders. In september wil de politica vragen gaan stellen over specifiek dit onderwerp en gaat ze pleiten voor een omgekeerde bewijslast. Oftewel: het zouden niet de nabestaanden moeten zijn die naar de rechter moeten stappen omdat ze een erfenis willen, maar juist de dader of familie daarvan."

Hart van Nederland heeft geprobeerd de nabestaanden van Frank om weerwoord te vragen, maar kon helaas niet in contact komen, ook niet via oud-vertegenwoordiger(s) van de familie.