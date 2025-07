Met deze voortekenen kun je een vrouwenmoord voorspellen, en misschien wel voorkomen

Hart van Nederland krijgt vaak de vraag waarom we het woord femicide gebruiken en het niet gewoon 'moord' noemen. "Noem het beestje bij de naam", zien we. Maar dat is juist wat we willen doen. We leggen het uit:

'Femicide' betekent letterlijk vrouwenmoord. Het is een samentrekking van de woorden femina (vrouw) en caedere (doden) in het Latijn. Toch betekent het niet precies hetzelfde als vrouwenmoord.

Femicide is namelijk het doden van een vrouw, omdat ze een vrouw is. Oftewel: het feit dat het slachtoffer een vrouw is, speelt een rol in het motief van de dader. Bijvoorbeeld als de dader vindt dat hun (ex-)vriendin hun bezit is of als de dader vrouwen in het algemeen haat.

Door het zo te noemen vertellen we jou dus: dit is niet alleen de moord op een vrouw, deze vrouw is gedood omdat ze een vrouw is.