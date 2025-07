Verdriet in Gouda, waar man ex in bijzijn kinderen doodschoot: 'Kindjes hebben nu geen ouders meer'

Een dag na de dodelijke schietpartij in de Goudse wijk Korte Akkeren heerst er verslagenheid en woede in de buurt. Op de plek waar dinsdagmiddag een 39-jarige vrouw op klaarlichte dag werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. Buurtbewoners komen bijeen, spreken elkaar moed in en staan stil bij wat er is gebeurd. Op een stuk karton staat in zwarte letters 'Stop femicide'.

Een vrouw die een boeket komt brengen zegt: "Je doet het ter nagedachtenis aan die mevrouw die is overleden, en ik hoor net dat haar ex-man zich van het leven heeft beroofd. Dus die kindjes hebben beide ouders niet meer, en dat is natuurlijk superheftig. Dat het op klaarlichte dag kan gebeuren."

'Vrouwen zijn overal de sjaak'

Bij meerdere mensen zit de boosheid diep. "Vrouwenmoord, femicide. De zoveelste, hè?", zegt een andere vrouw. "Overal ter wereld, vrouwen zijn overal de sjaak." "Dat je je kinderen zoiets aan kan doen, dan moet je wel heel erg van het padje zijn", vult haar partner aan.

Het drama vond dinsdag plaats op straat, terwijl er meerdere omstanders in de buurt waren. Volgens getuigen waren ook de kinderen van het slachtoffer in de omgeving. De politie bevestigde later dat de verdachte de ex-partner van de vrouw was. Hij werd uren later zwaargewond gevonden in de duinen van Scheveningen en overleed ter plaatse.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).