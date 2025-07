Verdachte doodschieten vrouw in Gouda dood aangetroffen

De verdachte van het dodelijke schietincident aan de Bosweg in Gouda op 15 juli is maandagavond zwaargewond aangetroffen in de duinen bij het Zwarte Pad in Scheveningen. Hij overleed ter plaatse. Het gaat om de ex-partner van het slachtoffer, een 53-jarige man uit Eindhoven.

Bij het schietincident in Gouda kwam een 39-jarige vrouw uit Eindhoven om het leven. De politie kreeg op dinsdag 15 juli rond 15.30 uur een melding van het incident. Hulpdiensten troffen het slachtoffer aan op straat, maar zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Ex-partner

Na een urenlange zoektocht werd de verdachte rond 20.05 uur zwaargewond aangetroffen in de duinen bij Scheveningen. Hulpdiensten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dit mocht niet baten. De man overleed ter plaatse. Uit onderzoek zijn vooralsnog geen aanwijzingen gekomen dat sprake is van een misdrijf.

Omdat de verdachte is overleden, komt het niet tot een openbare strafzitting. Politie en Openbaar Ministerie zijn daarom terughoudend met het geven van verdere informatie over de zaak.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).