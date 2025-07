Dode bij schietpartij in woonwijk Gouda op klaarlichte dag, dader gevlucht

In Gouda is dinsdagmiddag iemand om het leven gekomen door een schietincident, meldt een politiewoordvoerder. De verdachte is nog voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 15.30 uur aan de Bosweg in de wijk Korte Akkeren. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Op beelden is te zien dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn en er midden op de weg een tent is geplaatst.

De politie vraagt mensen met informatie contact op te nemen via 112.

ANP