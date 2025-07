Oom over dood Joeweela: ‘Gruwelijk wat haar kinderen hebben meegemaakt’

Nabestaanden van de doodgeschoten Joeweela (39) zijn gebroken. Niet alleen omdat ze iemand achter moeten laten die "altijd lief en vrolijk was", maar ook omdat de kinderen van Joeweela getuigen waren van de moord op hun moeder. Oom Heino de Gelder sprak vrijdag op de uitvaart over een onvoorstelbaar drama: "Wat haar kinderen hebben meegemaakt, moet gruwelijk zijn geweest."

Joeweela werd dinsdag 15 juli in Gouda door haar ex-man doodgeschoten, in het bijzijn van hun kinderen. Vrijdag liepen tientallen mensen mee met de rouwstoet door het Limburgse Amstenrade. Bij de mis daarna waren ook haar kinderen aanwezig. "Dat ze erbij waren, was de grootste wens van Joeweela geweest, en ook die van ons" zegt Heino tegen Hart van Nederland. "Wij leven in een Sinti-cultuur, waarin kinderen het allerbelangrijkste zijn. Ze staan boven alles."

Begraven in familiegraf

Heino zag vrijdag het verdriet in de ogen van de kinderen. "Ik wens geen mens ter wereld zo'n drama toe. Niemand kan zich voorstellen wat er in hun hoofdje omgaat." Heino zegt dat hij er alles aan gaat doen dat ze een goede toekomst krijgen. "En we willen ze meegeven dat geweld niet mag. Dat moet stoppen."

Vrijdag is Joeweela begraven in een familiegraf in Helmond. "Ze ligt rustig bij haar moeder in het familiegraf. We moeten ons erbij neerleggen dat ze heen is gegaan, maar in ons hart blijft ze bestaan. Ze blijft ons lieve, vrolijke meisje dat zo graag zong."

