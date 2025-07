3000 euro ingezameld voor vermoorde Joeweela (39), vrijdag is haar uitvaart

Vrijdag is de uitvaart van Joeweela, die in Gouda op straat werd vermoord in het bijzijn van haar twee jonge kinderen. Hoe vaak moeten we zulke verhalen over femicide nog horen? VVD-raadslid Erik Verweij vindt dat er iets moet veranderen. Ook zette hij een inzamelingsactie op voor de nabestaanden van Joeweela, om onder meer de kosten van de uitvaart te kunnen dekken.

Met de inzamelingsactie is inmiddels 3000 euro opgehaald, bijna de helft van het gehoopte bedrag.

De 39-jarige Joeweela werd vorige week dinsdag in Gouda op straat vermoord in het bijzijn van haar twee jonge kinderen. De vermoedelijke dader, haar ex-partner, beroofde zichzelf kort daarna van het leven. De kinderen blijven hierdoor als wees achter.

Joeweela woonde met haar twee kinderen op een geheim adres in een blijf-van-mijn-lijfhuis in Gouda. Ze was daarheen gevlucht vanwege haar ex-partner, die al een strafblad had voor poging tot moord.

De familie van Joeweela deed afgelopen weekend hun verhaal bij Hart van Nederland:

2:34 Familie van vermoorde Joeweela (39) in shock: 'Ons leven staat weer op z'n kop'

Het verhaal van de overleden Joeweela greep Erik aan, vooral omdat het voor de ogen van twee jonge kinderen is gebeurd. Erik heeft zelf ook jonge kinderen. Hij wilde iets doen, zodat in ieder geval de kosten van haar uitvaart gedekt konden worden worden, vertelt hij aan Hart van Nederland in bovenstaande video.

Vrijdag wordt Joeweela herdacht met een kerkdienst in Amstenrade. Daarna wordt ze begraven in Helmond.