Onheilspellende berichten van ex vermoorde vrouw Gouda: 'Al is het het laatste wat ik doe'

De 53-jarige man die dinsdagmiddag zijn ex-vrouw (39) op klaarlichte dag doodschoot, plaatste in de aanloop naar de moord verontrustende berichten op sociale media. In meerdere openbare berichten en foto's vroeg hij zijn volgers om uit te kijken naar zijn ex-vrouw en kinderen. Ook schreef hij alles over te hebben voor zijn kinderen. "Al is het het laatste wat ik doe, de dag zal komen dat ik jullie weer zie."

De vrouw verbleef vermoedelijk tijdelijk op een geheim adres in de Zuid-Hollandse stad. Volgens bronnen van De Telegraaf sloeg ze meerdere keren bij de politie alarm over haar ex. Het Openbaar Ministerie kan dat niet bevestigen. Wel bevestigen ze dat de man begin juni werd aangehouden op verdenking van mishandeling en vuurwapenbezit, maar hij kwam twee weken later alweer op vrije voeten.

Op Facebook liet de man eerder al zorgwekkende berichten achter. Eind vorige week schrijft hij nog: 'Al is het het laatste wat ik doe, de dag zal komen dat ik jullie weer zie... Tata geeft jullie nooit op.' Hij beschuldigt zijn ex ervan dat zij hem weghoudt bij zijn kinderen. De berichten en foto's gaan terug tot 2016. In dat jaar plaatst hij zelfs een foto van een pistool met kogels en de tekst: 'Je enige echte trouwe vriend!'

'Drie harde knallen'

Het drama gebeurde dinsdag rond 15.30 uur op de Bosweg in de Goudse wijk Korte Akkeren, volgens getuigen voor de ogen van de twee jonge kinderen. "Het klonk als een paar harde knallen, wij dachten eerst aan vuurwerk. Maar dat waren dus de drie schoten die hij op haar afvuurde. De kinderen riepen dingen als: 'Papa heeft mama vermoord.' Ze stonden er echt een paar centimeter vandaan, toen het gebeurde", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland.

De politie bevestigt later dat de verdachte de ex-partner van de vrouw is. Hij werd uren later zwaargewond gevonden in de duinen van Scheveningen en overleed ter plaatse.

In de buurt heersen boosheid en verslagenheid. Omwonenden stellen zich vooral de vraag: "Waarom in godsnaam?" Op de plek waar het gebeurde worden bloemen neergelegd. Ook staat er in dikke zwarte letters ‘stop femicide’ geschreven op een stuk karton.