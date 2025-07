Moordenaar Gouda had eerder al andere ex beschoten, ook voor ogen van kind

De 53-jarige man die dinsdag zijn ex-vrouw (39) voor de ogen van hun jonge kinderen doodschoot in Gouda, blijkt een gewelddadig verleden te hebben. Driekus K., afkomstig uit Eindhoven, kreeg in 2009 al dertien jaar cel voor een eerdere poging tot moord op een andere ex. Ook toen was hun zoontje ooggetuige van het bloedbad.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. Ook is het rechtbankverslag van de zaak uit 2009 hier terug te lezen.

In de buurt waar de schietpartij gebeurde heerst er onder de bewoners boosheid en verslagenheid. Omwonenden stellen zich in de onderstaande video vooral de vraag: "Waarom in godsnaam?"

In 2008 flipte K. ook al. Hij kon waarschijnlijk niet verkroppen dat zijn toenmalige vriendin de relatie wilde beëindigen. In oktober van dat jaar dook hij op bij haar flat in Boxtel. Hij lag daar met een vuurwapen in de bosjes te wachten tot zij aankwam met hun kind en haar broer. Op de muur van het portiek had K. met stift wanhopige teksten geschreven, zoals: Dat je mij erger behandelt als een hond.' Toen de ex aankwam, schoot hij haar broer in het been. Daarna vuurde hij acht kogels af op de vrouw zelf.

De vrouw werd zwaar geraakt in haar kin, nek en borst en overleefde het ternauwernood. De rechtbank noemde het een koelbloedige poging tot moord, met voorbedachten rade. K. had eerder al gedreigd haar iets aan te doen, bleek tijdens de rechtszaak. “Nu ben je te laat, dit moet je niet doen, nu ben je de mijne", zou hij hebben gezegd terwijl hij het vuurwapen vasthield.

'Black-out'

K. gaf later aan zich niks te herinneren van het schieten en sprak van een ‘black-out’. Hij werkte niet mee aan psychologisch onderzoek, waarna de rechter hem volledig toerekeningsvatbaar achtte. Hij kreeg dertien jaar gevangenisstraf opgelegd.

Dat de man opnieuw in de fout zou gaan, bleek deze week. In Gouda schoot hij, op klaarlichte dag, zijn 39-jarige ex voor de ogen van hun dochtertje van 6 en zoontje van 7 jaar door het hoofd. Ze overleed ter plekke. Ook deze keer waren hun kinderen getuigen van de gewelddadige actie van hun vader.