Inzamelingsactie gestart voor kinderen van vermoorde Joeweela (39)

Er is een inzamelingsactie gestart voor de kinderen van de 39-jarige Joeweela, die vorige week dinsdag in Gouda op straat werd vermoord in het bijzijn van haar twee jonge kinderen. De vermoedelijke dader, haar ex-partner, beroofde zichzelf kort daarna van het leven. De kinderen blijven hierdoor als wees achter.

De actie wordt georganiseerd door Erik Verweij. Volgens de initiatiefnemer is het doel om geld in te zamelen dat als financieel vangnet kan dienen voor de kinderen, zodat zij zich in de toekomst minder zorgen hoeven te maken over geldzaken.

De familie van Joeweela deed afgelopen weekend hun verhaal bij Hart van Nederland:

2:34 Familie van vermoorde Joeweela (39) in shock: 'Ons leven staat weer op z'n kop'

De familie van Joeweela heeft via de gemeente Gouda laten weten geen bezwaar te hebben tegen de inzamelingsactie. Een woordvoerder van de familie laat dinsdagavond aan Hart van Nederland weten dat zij juist blij zijn met het initiatief en de steun die hiermee op gang komt.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).