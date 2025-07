Werd Joeweela (39) in de val gelokt? 'Onderzoek naar derde persoon bij moord'

De brute moord op de 39-jarige Joeweela uit Gouda lijkt mogelijk nog gruwelijker dan gedacht. Volgens bronnen van De Telegraaf onderzoekt de politie of een derde persoon haar bewust in een val heeft gelokt. Deze persoon zou haar hebben overgehaald om onder valse voorwendselen naar de Bosweg te komen, waar haar gewelddadige ex Driekus K. haar opwachtte en doodschoot.

Joeweela woonde sinds kort met haar twee kinderen op een geheim adres in een blijf-van-mijn-lijfhuis in Gouda. Ze was daarheen gevlucht vanwege haar ex-partner, die al een strafblad had voor poging tot moord. Toch wist iemand haar vertrouwen te winnen.

Haar oom, Heino de Gelder, vertelt dat Joeweela kort voor haar dood werd gebeld door een vrouw die zei te kunnen helpen bij een ontmoeting met Joeweela’s tienerdochter uit een eerdere relatie.

De familie van Joeweela vertelde afgelopen weekend al aan Hart van Nederland dat zij het vermoeden hadden dat ze in de val was gelokt, ze doen in de onderstaande video hun verhaal.

2:34 Familie van vermoorde Joeweela (39) in shock: 'Ons leven staat weer op z'n kop'

Joeweela kocht zelfs nog een cadeautje voor haar dochter. Maar toen ze samen met haar kinderen op de afgesproken plek aankwam, stond niet de vrouw, maar Driekus haar op te wachten. Hij schoot haar dood, terwijl haar kinderen smeekten: "Papa, papa, niet op mama schieten!" Hulp mocht niet meer baten; Joeweela overleed ter plekke.

De dader, Driekus K., pleegde later zelfmoord in de duinen van Scheveningen. Toch loopt het politieonderzoek nog door. Het Openbaar Ministerie in Den Haag laat aan de krant weten dat het delen van locatiegegevens, zoals die van een blijf-van-mijn-lijfhuis, niet automatisch strafbaar is. "Maar als dat doelbewust gebeurt om een moord te vergemakkelijken, ligt dat natuurlijk anders."

Vrijdag wordt Joeweela herdacht met een kerkdienst in Amstenrade. Daarna wordt ze begraven in Helmond.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).