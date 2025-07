Bijeenkomst voor buurtbewoners Gouda na schietpartij: 'Drama laat diepe sporen na'

In ontmoetingscentrum De Walvis in Gouda is donderdagavond een bijeenkomst voor buurtbewoners na de schietpartij op een 39-jarige vrouw. De vrouw werd dinsdag rond 15.30 uur op straat neergeschoten door haar ex-partner. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Vanaf 19.30 uur zijn mensen welkom om samen stil te staan bij de gebeurtenis, heeft de gemeente bekendgemaakt.

"Het drama laat diepe sporen na in de wijk en de rest van Gouda. Daarom is er voor iedereen die hier behoefte aan heeft deze gelegenheid om bij elkaar te komen, steun te vinden bij elkaar en een bericht achter te laten in het condoleanceboek", aldus de gemeente.

Op de plek van het incident aan de Bosweg werden al bloemen neergelegd, is te zien in de video hieronder:

2:17 Bloemen op plek Gouda waar moeder werd doodgeschoten: 'Zoveelste femicide'

Ook na de bijeenkomst blijft er nog enige tijd gelegenheid om het boek te tekenen.

Voor getuigen van de schietpartij en direct betrokkenen is er donderdagavond een besloten bijeenkomst. Zij hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

Uren later werd de verdachte zwaargewond gevonden, ook hij is overleden. De politie gaat uit van suïcide.

ANP