Gouda komt met condoleanceplek en nazorg na dodelijke schietpartij

De gemeente Gouda neemt extra maatregelen om bewoners steun te bieden na de dodelijke schietpartij waarbij een 39-jarige vrouw door haar ex om het leven werd gebracht. Dat meldt burgemeester Pieter Verhoeve op sociale media. "Veel mensen zijn geraakt door dit geweld. Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die verdrietig is."

In het regionale tv-programma West Vandaag kondigde Verhoeve aan dat er een officiële condoleanceplek komt elders in de stad. Op de plek van het incident aan de Bosweg worden al bloemen neergelegd, te zien in bovenstaande video. De gemeente wil echter ook ruimte bieden aan mensen die op een andere manier stil willen staan bij de tragedie.

Aparte bijeenkomst voor buurtbewoners

Daarnaast komt er een besloten bijeenkomst voor directe omwonenden en ooggetuigen van het geweld. "Dat zijn mensen die het met eigen ogen hebben gezien, en dat laat diepe indrukken achter", aldus Verhoeve. De precieze invulling en timing van die bijeenkomst wordt nog bepaald.

De burgemeester sprak in zijn verklaring ook zijn steun uit aan vrouwen die zich nu in een gewelddadige relatie bevinden. “We leven ook mee met vrouwen die nu proberen te ontsnappen aan een gewelddadige relatie,” schrijft hij.

Hart van Nederland/ANP