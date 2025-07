Familie van vermoorde Joeweela (39) in shock: 'Ons leven staat weer op z'n kop'

De familie van de dinsdag doodgeschoten Joeweela de Gelder is nog steeds in shock. Ze stond midden in het leven, maar mocht slechts 39 jaar oud worden. En helemaal de manier waarop ze om het leven kwam, steekt de familie. Want ze werd voor de ogen van haar kinderen vermoord door haar ex, in Gouda, waar ze voor hem ondergedoken zat. Sindsdien is geen dag meer normaal. "We voelen ons niet meer veilig in dit land", aldus haar oom Heino.

Tijd dat er iets gaat veranderen, zegt hij. De Limburger uit Amstenrade is woest dat dit vrouwen nog moet overkomen anno 2025. Het is voor de familie namelijk al de tweede keer dat hen zoiets overkomt. 32 jaar geleden is het namelijk de moeder van Joeweela die om het leven wordt gebracht door een jaloerse vriend. "Ons leven staat nu dus voor de tweede keer op de kop", stelt Heino verdrietig.

Goede bescherming voor vrouwen?

Ook voor ex-man Driekus, die zichzelf het leven ontnam na de daad, werd door de familie gewaarschuwd. "De rechtstaat heeft gefaald bij hem. We hebben zo vaak aangifte gedaan. Ze moeten hier werk van maken", stelt de oom. Politiek Den Haag moet dan ook met goede wetten gaan komen, zegt hij. "We krijgen Joeweela er nooit meer mee terug, maar ik wil hier zeker wat over vertellen. Want andere vrouwen verdienen gewoon een goede bescherming."

Joeweela was voor Heino altijd meer een zus dan een nichtje, gezien ze al sinds haar tweede levensjaar bij hen woonde en de opvoeding meekreeg. Maar ondertussen maakt de familie zich nu dus op voor de uitvaart, die vrijdag zal plaatsvinden. Het zal volgens oom Heino een openbare uitvaart worden, in Amstenrade en Helmond.