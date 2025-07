Amstenrade in diepe rouw: dorp neemt afscheid van vermoorde Joeweela (39)

Tientallen mensen lopen vrijdagochtend in het Limburgse Amstenrade mee in de rouwstoet ter herdenking van de dood van de 39-jarige Joeweela. Zij werd op 15 juli in Gouda door haar ex-man, Driekus K., doodgeschoten. Vrijdagmiddag wordt ze begraven in een familiegraf in Helmond.

De rouwstoet vertrok om 10.00 uur vanaf het uitvaartcentrum. Directe familieleden, kennissen en dorpsgenoten lopen in het zwart gekleed mee. In de plaatselijke Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk wordt na de rouwstoet een mis voor haar opgedragen. Naast bloemen zijn er ook borden te zien met de tekst 'Stop femicide' in het uitvaartcentrum. Meer dan honderd mensen wonen de dienst in de parochiekerk bij.

De familie van Joeweela deed afgelopen weekend hun verhaal bij Hart van Nederland:

2:34 Familie van vermoorde Joeweela (39) in shock: 'Ons leven staat weer op z'n kop'

Tientallen mensen lopen mee met de rouwstoet voor Joeweela

Joeweela werd op dinsdag 15 juli op klaarlichte dag vermoord door haar ex-partner Driekus K., in het bijzijn van hun twee kinderen. Uit angst voor haar ex-man zat Joeweela in een blijf-van-mijn-lijfhuis. K. had al een strafblad voor poging tot moord. Kort na de moord beroofde K zichzelf van het leven. De kinderen blijven hierdoor als wees achter.

Na de moord op Joeweela kwam het onderwerp femicide weer opnieuw in het nieuws. Nederland heeft de hoogste vrouwenmoord van heel West-Europa.

'Stop femicide' te zijn bij de rouwstoet

Inzamelingsactie

Er is een inzamelingsactie opgezet om onder andere de uitvaartkosten te betalen. VVD-raadslid Erik Verweij hoopt tenminste 6000 euro op te halen. Vrijdagochtend is er al ruim 3800 euro opgehaald.