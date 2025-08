Man rent podium op tijdens mars tegen femicide: aangehouden door politie

De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden die het podium op rende tijdens het sprekersprogramma van de mars tegen femicide. Hij trok de microfoon uit de handen van een nabestaande die op dat moment aan het woord was, en begon dingen te roepen. Dat zag een verslaggever van Hart van Nederland.

Wat de man in de microfoon verkondigde was volgens onze verslaggever moeilijk te volgen; de man oogde verward en mogelijk onder invloed. Hij werd snel van het podium gehaald en kort daarna aangehouden. Wim Hertgers, de nabestaande die werd onderbroken, verloor zijn dochter Sanne. Zij werd vermoord door haar man, met wie ze op dat moment in scheiding lag.

Hart van Nederland sprak eerder met Wim Hertgers, de vader van een van de vele slachtoffers van femicide in Nederland:

2:30 Wim verloor zijn dochter door femicide

Elke acht dagen

Honderden mensen liepen zondagmiddag mee in de mars tegen femicide door Rotterdam. Deelnemers trokken vanaf het Schouwburgplein door de stad, met borden waarop teksten stonden als: ‘Niet alle mannen, maar altijd een man’ en ‘I got 99 problems and the patriarchy is all of them’.

De mars is georganiseerd door de Dolle Mina's, naar aanleiding van twee recente moorden op vrouwen. In Nederland wordt ongeveer elke acht dagen een vrouw om het leven gebracht, vaak door een partner, een ex, of iemand die door haar werd afgewezen. Voorop in de stoet liepen nabestaanden van vrouwen die slachtoffer werden van femicide.

"De impact van wat een vrouw ondergaat vóór er sprake is van femicide wordt onvoldoende onderkend", aldus de Dolle Mina’s. De vrouwenactivisten willen onder meer dat femicide expliciet wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, en pleiten voor een landelijke hulplijn.

ANP/Hart van Nederland