'Wij eisen de nacht op' zondag al op schermen in heel Nederland

De boodschap 'Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen' komt waarschijnlijk einde van zondagmiddag op de eerste schermen in het land te staan. Dat verwacht initiatiefneemster Danique de Jong. Ze hoopt op tijd klaar te zijn om bij het begin van de wedstrijd van Ajax tegen Heracles de schermen rondom de ArenA gereed te hebben.

Het initiatief van Danique krijgt veel steun, en inmiddels is er ruim 200.000 euro opgehaald. "Bizar en onwerkelijk", zegt ze. Haar poging om aandacht te vragen voor de onveiligheid van vrouwen lijkt veel mensen te raken. "Gelukkig wel, maar ook helaas."

Danique begon de campagne nadat het land werd opgeschrikt door de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude:

1:24 Danique startte campagne 'Wij eisen de nacht op'

Inmiddels is er ook vanuit België aandacht voor haar boodschap. "Ik ben benaderd door onder andere VRT of de actie ook daar uitgezet kan worden", vertelt De Jong. In Nederland breidt ze verder uit met acties in steden en op radio, televisie en online.

Hart van Nederland/ANP