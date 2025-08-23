Terug

Massale steun voor 'Wij eisen de nacht op': doel binnen no-time gehaald

Demonstratie

Vandaag, 07:24

De doneeractie om de boodschap 'Wij eisen de nacht op' overal in Nederland zichtbaar te maken, heeft het streefbedrag van 12.000 euro behaald. Daarmee kan de leus op snelwegmasten geprojecteerd worden. De actie gaat door: met nieuwe donaties wil initiatiefnemer Danique de Jong de tekst ook op digitale schermen in steden en dorpen laten zien.

De actie volgt op een week waarin het land werd opgeschrikt door de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De uitspraak 'Wij eisen de nacht op' ging de dagen hierna viraal. Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag dood aangetroffen langs een fietspad. Ze is om het leven gekomen door een misdrijf. 

Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak:

"In ons nieuwste rokje. Op onze hoogste pumps. Of hardloopschoenen. Midden in de nacht. Lopend. Fietsend. Joggend. Over stille straten. Door een park. Of in de stad. Wat we ook dragen, waar we ook zijn, hoe laat het ook is: laat vrouwen veilig thuiskomen," staat er bij de doneeractie geschreven.

Het uiteindelijke doel van de inzamelingsactie is "een campagne die niet alleen aandacht vraagt voor dit probleem, maar ook hulp biedt, bijvoorbeeld met handelingsperspectieven voor mannen", valt er te lezen op de pagina. Binnen 19 uur was er al 20.000 euro ingezameld. De Jong heeft het streefbedrag nu verhoogd naar 35.000 euro.

Verdachte opgepakt

Er is een verdachte (22) opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Lisa. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt ook verdacht van een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam vorige week. Hij wordt eveneens verdacht van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

