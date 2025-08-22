Abcoude verscheurd door emoties na moord op Lisa: 'Niet te bevatten'

De dorpskerk van Abcoude is vrijdagavond het decor geweest van een samenkomst van bewoners. Zij kwamen bijeen vanwege de dood van hun dorpsgenoot, de 17-jarige Lisa. Zij werd deze week onderweg van een avond stappen in Amsterdam naar huis met ernstig geweld om het leven gebracht.

"Het raakt veel mensen, iedereen heeft opgroeiende kinderen hier. Ik ook," zegt burgemeester Maarten Divendal tegen Hart van Nederland. "Het is een mooie gelegenheid om het er samen over te hebben, maar het neemt het verdriet natuurlijk niet weg."

Hartverwarmend

Krijn Kleemans van buurthuis Tumult in het dorp, was de initiatiefnemer van de avond in de kerk. "Het was een informele bijeenkomst, daar was behoefte aan. Mensen konden ook iets achter laten voor de familie of een bloemetje neerleggen." Dat laatste hebben veel mensen gedaan, want voor de kerk liggen inmiddels tientallen bloemen.

De familie van Lisa was niet aanwezig bij de avond, maar zou de bijeenkomst volgens Kleemans hartverwarmend hebben gevonden.

De hele kerk zat uiteindelijk vol. "Het is fijn dat de 22-jarige man is opgepakt, dat hij van de straat is. Maar het is nog maar een jongen, hoe verknipt ben je dan dat je dit soort dingen kan doen. En dat iemand uit ons dorp dat heeft moeten bekopen met de dood."

Online wordt er veel gesproken over waarom het meisje alleen 's nachts op de fiets stapte. Slachtofferhulp vindt zo'n vraag juist heel beschuldigend naar slachtoffers en nabestaanden. Bekijk de video erover hieronder:

1:07 Victim blaming bij Lisa (17) uit Abcoude

Ontwricht

De 17-jarige Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag met ernstig geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van de club uit Amsterdam. Inmiddels is daar ook een verdachte voor aangehouden, een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt ook verdacht van twee andere misdrijven, een poging tot seksueel geweld en een ernstig seksueel misdrijf.

1:18 Verdachte vermissing 12-jarig meisje onder meer verdacht van ontucht

Zaterdag is de dorpskerk opnieuw geopend van 11.00 tot 18.00 uur, voor mensen die behoefte hebben om samen te komen. De jaarlijkse feestweek die komende week plaats vindt, zal een ander karakter krijgen volgens de organisatie.

" Het dorp is ontwricht. Voor Lisa's familie is het onmogelijk om hier overheen te komen: zij hebben nooit meer glans en zonneschijn", zegt een vrouw.