Ajax-supporters eren gedode Lisa (17) dit weekend met minuutlang applaus

De supporters van Ajax houden zondag tijdens de wedstrijd tegen Heracles een speciale supportersactie. Op de 17e minuut, de leeftijd die de vermoorde Lisa had, applaudisseren zij een minuut lang. Op deze manier willen ze stilstaan bij haar dood.

Ajax heeft contact met de familie van Lisa, die net als gezinsleden graag bij de club uit de hoofdstad kwam. De clubleiding merkt dat de gruwelijke misdaad ook een enorme impact heeft op veel leden en werknemers.

Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en steun voor de nabestaanden van de vermoorde Lisa heeft Ajax na overleg met de supportersvereniging besloten de actie te houden.

Online wordt er veel gesproken over waarom het meisje alleen 's nachts op de fiets stapte. Slachtofferhulp vindt zo'n vraag juist heel beschuldigend naar slachtoffers en nabestaanden. Bekijk de video erover hieronder:

1:07 Victim blaming bij Lisa (17) uit Abcoude

Twee andere misdrijven

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met ernstig geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van de club uit Amsterdam. Inmiddels is daar ook een verdachte voor aangehouden, een 22-jarige man zonder vaste woon - of verblijfplaats.

Hij wordt ook verdacht van twee andere misdrijven, een poging tot seksueel geweld en een ernstig seksueel misdrijf.

