Cameratoezicht op vindplek overleden meisje (17) in Duivendrecht

Na de dood van het 17-jarige meisje uit Abcoude in Duivendrecht komt er cameratoezicht op de plek waar haar lichaam werd gevonden. Dat laat de gemeente Ouder-Amstel aan Hart van Nederland weten.

Het meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden langs de Holterbergweg. Ze is door ernstig geweld om het leven gekomen. De politie doet uitgebreid onderzoek en houdt rekening met verschillende scenario’s.

Burgemeester De Roy van Zuidewijn sprak eerder van een groot verdriet voor de hele gemeenschap: "Het raakt ons allemaal diep dat een jong meisje op deze manier om het leven is gekomen in onze gemeente. We leven mee met haar familie, vrienden en andere betrokkenen."