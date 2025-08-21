Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Cameratoezicht op vindplek overleden meisje (17) in Duivendrecht

Crime

Vandaag, 09:59

Link gekopieerd

Na de dood van het 17-jarige meisje uit Abcoude in Duivendrecht komt er cameratoezicht op de plek waar haar lichaam werd gevonden. Dat laat de gemeente Ouder-Amstel aan Hart van Nederland weten.

Het meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden langs de Holterbergweg. Ze is door ernstig geweld om het leven gekomen. De politie doet uitgebreid onderzoek en houdt rekening met verschillende scenario’s.

Burgemeester De Roy van Zuidewijn sprak eerder van een groot verdriet voor de hele gemeenschap: "Het raakt ons allemaal diep dat een jong meisje op deze manier om het leven is gekomen in onze gemeente. We leven mee met haar familie, vrienden en andere betrokkenen."

Lees ook

Meisje (17) uit Abcoude door ‘ernstig geweld’ gedood, dader mogelijk op fiets
Meisje (17) uit Abcoude door ‘ernstig geweld’ gedood, dader mogelijk op fiets
Lichaam meisje (17) gevonden in Duivendrecht, sprake van misdrijf
Lichaam meisje (17) gevonden in Duivendrecht, sprake van misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.