Meisje (17) uit Abcoude door ‘ernstig geweld’ gedood, dader mogelijk op fiets

Het 17-jarige meisje uit Abcoude dat in de nacht van dinsdag op woensdag dood werd aangetroffen in een berm in Duivendrecht, is door ernstig geweld om het leven gebracht. Ze was op weg naar huis na een avondje stappen in het centrum van Amsterdam, meldt de politie.

Ze was met vrienden op stap in de omgeving van het Leidseplein. Rond 03.30 uur vertrok ze alleen op de fiets naar huis in Abcoude. Op de Holterbergweg, aan de rand van de stad, is ze aangevallen. Agenten vonden haar rond 04.00 uur.

De politie gaat uit van één dader en denkt dat die mogelijk ook op de fiets was. Getuigen die het meisje of de verdachte hebben gezien, worden gevraagd zich te melden.

Het meisje had halflang blond haar en droeg een lichtgrijze hoodie, een lichtgrijze broek en zwarte Adidas-gympen. Aan het stuur van haar fiets hing een rode handtas. Ze reed op een grijze elektrische herenfiets van het merk Cowboy.

Mogelijk verband met eerder zedendelict

V orige week werd in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Weesperzijde een vrouw het slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Ze werd van het pad getrokken, geslagen en zwaar mishandeld. Die locatie ligt op enkele kilometers afstand van de plek waar het meisje woensdagochtend werd gevonden.

Een verband tussen beide incidenten sluit de politie niet uit, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. Er lopen twee aparte onderzoeken, maar de teams houden nauw contact met elkaar.

ANP/Hart van Nederland