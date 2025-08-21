Felle kritiek op Walibi-reclame waarin vrouw wordt 'vermoord': 'Femicide is geen decorstuk'

Op sociale media is felle ophef opstaan over een video van pretpark Walibi Holland. In de video is een doodsbange vrouw te zien die zit opgesloten in een glazen kooi. Door griezelige figuren wordt er op de vrouw geboden. Na afloop van de veiling zakt de vrouw door de bodem, waarna ramen van de glazen kooi volledig worden besmeurd met bloed. Onder de video wordt woedend gereageerd.

"Iedere acht dagen wordt een vrouw vermoord, omdat ze vrouw is. Ruim 7000 gevallen van mensenhandel per jaar allemaal in Nederland. Doek jullie marketingteam op", schrijft iemand onder de video op Instagram. Ook refereren mensen aan het 17-jarige meisje uit Abcoude, dat woensdag dood werd gevonden in Duivendrecht.

De video is door het pretpark geplaatst ter promotie van het jaarlijkse evenement Fright Nights tijdens Halloween. "Walibi, kleine tip: femicide is geen decorstuk voor Halloween. Voor vrouwen is het 365 dagen per jaar een Fright Night."

Hart van Nederland heeft contact gelegd met Walibi. Een woordvoerder wilde donderdagmiddag nog niet reageren, maar beloofde later met een reactie te komen.