Verdachte (22) van dood Lisa, ook verdachte in poging tot seksueel geweld derde vrouw

De verdachte die is aangehouden voor de dood van Lisa (17) uit Abcoude en het seksueel misdrijf van een vrouw aan de Weesperzijde wordt ook in verband gebracht met een ander misdrijf. Het gaat om een poging tot seksueel geweld op 10 augustus. Dat is bekend geworden in de persconferentie van de driehoek in Amsterdam vrijdagmiddag. Burgemeester Femke Halsema noemde de gebeurtenissen 'een schandplek op onze samenleving'.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het derde slachtoffer op 20 augustus aangifte heeft gedaan, naar aanleiding van een getuigenoproep. Die melding zette het onderzoek in beweging en bracht de politie op het spoor van de verdachte. Het OM sluit niet uit dat meer slachtoffers zich zullen melden.

Verwondingen aangebracht

Het OM spreekt van een zeer ernstige verdenking tegen de 22-jarige man, die werd aangehouden in een tot nu toe onbekend asielzoekerscentrum. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lisa. Het meisje belde in de nacht van dinsdag op woensdag zelf nog met 112, terwijl ze alleen naar huis fietste op de Holterbergweg, na het uitgaan. Eerst werd gedacht dat ze alleen werd gevolgd, maar inmiddels is duidelijk dat ze de hulpdiensten belde omdat ze al was aangevallen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar troffen haar levenloos aan langs de weg. Op haar lichaam zijn meerdere snij- en steekwonden aangetroffen. De exacte toedracht wordt nog onderzocht.

Opluchting bij ouders Lisa

De ouders van Lisa hebben naar aanleiding van de aanhouding van de verdachte schriftelijk laten weten: "We voelen opluchting dat er een verdachte is aangehouden en dat er uitzicht is op gerechtigheid. Voor ons als familie ligt de focus nu op het afscheid van Lisa. We hopen dat in alle rust en geborgenheid, samen met onze dierbaren, te kunnen doen."

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek naar de verdachte is daarnaast nog niet afgerond. De drie getuigen die de politie zoekt rondom de dood van Lisa (17) - mensen op een scooter, in een bestelbusje en in een Birò - worden nog steeds gezocht.

Bij de driehoek heerst nu vooral opluchting dat er een verdachte is aangehouden. Burgemeester Femke Halsema wil benadrukken dat er voor speculatie en polarisatie nu even geen plek is. "Het is een trauma voor de hele stad."

Online wordt er veel gesproken over waarom het meisje alleen 's nachts op de fiets stapte. Slachtofferhulp vindt zo'n vraag juist heel beschuldigend naar slachtoffers en nabestaanden.

Schandvlek

Halsema kondigt bovendien aan dat de driehoek extra veiligheidsmaatregelen zal treffen op termijn, bovenop de eerder toegepaste maatregelen zoals betere verlichting op de route van Lisa en meer aanwezigheid van politie. "Als vrouw en moeder sloeg mij de kou om het hart de afgelopen dagen. Ieder meisje of vrouw zou zonder angst van haar vrijheid moeten genieten. Deze gebeurtenissen zijn een schandplek op onze samenleving."

De politie wil het publiek bedanken voor de vele tips en de vele uren aan beeldmateriaal die zij hebben aangeleverd. "Totaal hebben wij vijfhonderd uur aan beeldmateriaal binnen gehaald, ook van haar fietsroute. Dat is een monnikenwerk geweest om dat te bekijken", aldus politiechef Peter Holla. Daarnaast zijn er rond de tweehonderd tips binnengekomen.

De 22-jarige verdachte zal worden aangeklaagd voor primaire moord en verkrachting.