Dit weten we nu over het dood gevonden meisje (17) in Duivendrecht

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Duivendrecht het lichaam gevonden van een 17-jarig meisje uit Abcoude. Ze is door ernstig geweld om het leven gebracht.

Het slachtoffer was die avond uit geweest met vrienden rond het Leidseplein in Amsterdam. Rond 03.30 uur vertrok ze alleen op de fiets richting huis. Kort daarna, rond 04.00 uur, werd haar lichaam aangetroffen in de berm langs het water aan de Holterbergweg.

Het slachtoffer fietste vanuit omgeving Leidseplein richting Abcoude. Beeld: politie.

Onderzoek en signalement

De politie gaat uit van één dader, mogelijk ook op een fiets. Getuigen die het meisje of een verdachte hebben gezien, worden dringend gevraagd zich te melden.

Het meisje had een lichte huid, halflang blond haar en droeg een lichtgrijze hoodie, een lichtgrijze broek en zwarte Adidas-gympen. Aan het stuur van haar fiets hing een rode handtas. Ze reed op een lichtgrijze elektrische herenfiets van het merk Cowboy.

Eelektrische mannenfiets van Cowboy, een soortgelijke fiets van het slachtoffer. Beeld: politie.

Cameratoezicht en mogelijk verband

Om de veiligheid te vergroten komt er per direct cameratoezicht op de plek waar het meisje werd gevonden, bevestigt de gemeente Ouder-Amstel donderdag aan Hart van Nederland.

De politie onderzoekt daarnaast of er een verband is met een ander ernstig incident. Vorige week werd aan de Weesperzijde, enkele kilometers verderop, een vrouw slachtoffer van zwaar seksueel geweld. Zij werd ’s nachts van het pad getrokken, geslagen en ernstig mishandeld. Dat onderzoek loopt nog. Een woordvoerder benadrukt dat er nog geen harde link is, maar dat de rechercheteams nauw contact met elkaar houden.

Reactie burgemeester

Burgemeester Susanne de Roy van Zuidewijn van Ouder-Amstel noemt het verlies "diep ingrijpend": "Het raakt ons allemaal diep dat een jong meisje op deze manier om het leven is gekomen in onze gemeente. We leven mee met haar familie, vrienden en andere betrokkenen. We wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit onuitsprekelijke verdriet."

Getuigenoproep

De politie roept iedereen die het meisje, een verdachte of iets opvallends heeft gezien, of camerabeelden heeft, op om contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.