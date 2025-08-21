Lisa (17) belde zelf 112 voordat ze werd gedood, 'politie kon meeluisteren met gesprek'

De 17-jarige Lisa uit Abcoude, die werd omgebracht in Duivendrecht, belde zelf 112 voordat ze werd aangevallen. Dat meldt de politie. Volgens Het Parool fietste ze in haar eentje naar huis na het uitgaan, omdat ze haar dure elektrische fiets niet in de Leidsebuurt wilde achterlaten. Onderzoek naar de dood van het meisje is nog volop gaande en de politie is specifiek op zoek naar drie getuigen.

Lisa was met twee vrienden en een vriendin uit geweest in het centrum van Amsterdam Daar bezochten ze onder meer een feestcafé, schrijft Het Parool. Aan het einde van de uitgaansnacht vertrok de vriendengroep met de taxi naar Abcoude, maar Lisa wilde haar lichtgrijze herenfiets van het merk Cowboy niet bij het Leidseplein laten staan. Rond 03.30 uur fietste ze richting Abcoude. Daarbij volgde ze een standaardroute over de Holterbergweg richting het AMC.

Lisa kende die weg goed, omdat ze langs die route op school zat. Onlangs behaalde ze op het Spinoza20first aan de H.J.E. Wenkebachweg haar vwo-diploma, aldus de krant.

Onderweg naar huis sloeg Lisa alarm via 112. Dit wordt bevestigd door de politie. Ook kan de politie inmiddels met zekerheid zeggen dat de man die haar aanviel eveneens een fiets bij zich had.

Meeluisteren

Volgens De Telegraaf kon de politie zelfs live meeluisteren met het gesprek, ook op het moment dat de tiener uiteindelijk werd aangevallen. "Op een gegeven moment werd de verbinding verbroken," vertelt Telegraaf-journalist Marcel Vink bij Nieuws van de Dag. "Wel waren er toen al agenten onderweg. Ze konden zien waar de telefoon was, dus ze wisten ongeveer waar ze moesten zijn." Ondanks de snelheid kwamen de agenten alsnog te laat. "Wat ze aantroffen was gruwelijk." Ze vonden haar levenloze lichaam in de berm naast de sloot bij het fietspad.

De politie is nog steeds dringend op zoek naar meer informatie, met name over de laatste zeven minuten van haar fietsroute. Ze doet een oproep voor mensen die Lisa tussen de Breitnertoren (nabij het Amstelstation) en de Holterbergweg hebben gezien of mogelijk hebben vastgelegd op beeld.

Daarnaast vraagt de politie drie specifieke weggebruikers zich te melden. Het gaat om een scooterrijder en de inzittenden van een lichtkleurig bestelbusje en een Biro, die tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg reden.