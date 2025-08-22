Terug

Man (22) aangehouden in azc, verdacht van ernstig zedendelict Amsterdam

Man (22) aangehouden in azc, verdacht van ernstig zedendelict Amsterdam

Crime

Vandaag, 06:57

Een arrestatieteam heeft donderdagavond een 22-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden voor een ernstig zedendelict aan de Weesperzijde in Amsterdam. Daar werd vorige week vrijdag rond 00.30 uur een vrouw belaagd, geslagen en ernstig seksueel misbruikt.

De verdachte is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na het misdrijf in de richting van het centrum.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland?

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er?

De politie laat weten dat het onderzoek verdergaat en roept mensen die in de omgeving van de Weesperzijde tussen 00.30 en 01.30 uur iets hebben gezien op om contact op te nemen.

Lisa

De locatie van het zedenmisdrijf was niet ver van de plek waar deze week de omgebrachte Lisa uit Abcoude werd gevonden. Naar beide zaken wordt apart onderzoek gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat met deze aanhouding een eventueel verband tussen de twee zaken nog altijd niet is uitgesloten.

ANP

Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht
Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht

