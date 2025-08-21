Terug

Ouders gedode Lisa (17) Duivendrecht: 'Onze harten zijn gebroken'

Crime

Vandaag, 15:22

De ouders van de 17-jarige Lisa, die in de nacht van dinsdag op woensdag met 'veel geweld' om het leven werd gebracht, laten in een statement weten dat hun "harten zijn gebroken".

"Het verlies van Lisa is voor haar familie niet te bevatten en brengt een intens verdriet met zich mee," luidt de verklaring die de ouders via Namens de Familie naar buiten hebben gebracht. De nabestaanden roepen daarnaast op om geen achternaam, foto’s of andere persoonlijke gegevens van Lisa te publiceren. Haar uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

'Onze harten zijn gebroken. We hopen in alle rust en privacy samen te kunnen rouwen om het verlies van Lisa. We ervaren veel steun in de liefde en het medeleven van familie, vrienden en dorpsgenoten en willen daar onze dankbaarheid voor uitspreken," laten de ouders van Lisa weten.

Getuigenoproep

Lisa was in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus met de fiets onderweg naar haar woonplaats Abcoude, na een avondje stappen in het centrum van Amsterdam. De politie vond haar lichaam rond 4.00 uur langs de Holterbergweg.

De politie roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft op zich te melden.

