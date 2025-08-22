Man (22) vast voor dood Lisa (17), ook verdachte zedenzaak Weesperzijde

De 22-jarige man die eerder werd aangehouden voor een zedendelict aan de Weesperzijde in Amsterdam wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lisa (17) uit Abcoude. Zij kwam dinsdag op woensdag nacht om het leven door een gewelddadig incident nadat ze werd aangevallen door een man. Volgens de politie zijn er in de zaak Lisa vooralsnog geen aanwijzing van seksueel geweld tegen het slachtoffer.

Een woordvoerder van de politie liet eerder al weten dat met de aanhouding van de man een mogelijk verband tussen de twee zaken nog niet was uitgesloten.

Online wordt er veel gesproken over waarom het meisje alleen 's nachts op de fiets stapte. Slachtofferhulp vindt zo'n vraag juist heel beschuldigend naar slachtoffers en nabestaanden. Bekijk de video erover hieronder:

De verdachte is een man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hij is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord of doodslag op Lisa. Er is in deze zaak geen aanwijzingen voor seksueel misbruik.

Vermoedelijk dezelfde dader

Vorige week werd aan de Weesperzijde in de hoofdstad rond 00.30 uur een vrouw belaagd en ernstig seksueel mishandeld. Ze moest voor haar verwondingen naar het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na het misdrijf in de richting van het centrum.

Afgelopen dinsdag- op woensdagnacht werd de 17-jarige Lisa met ernstig geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, een weg die van en naar Amsterdam-Zuidoost loopt, via Duivendrecht. Lisa fietste rond 03.30 uur vanaf het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar lichaam werd rond 04.15 uur gevonden aan de weg, nadat zij zelf de hulpdiensten had gebeld.

Veel tips

Vrijdagmiddag maakte de politie bekend dat er zo’n tweehonderd tips zijn binnengekomen over de dood van Lisa. Drie getuigen, die op een scooter, in een bestelbusje en in een Birò zouden hebben gezeten worden nog steeds gezocht. Zij zouden belangrijke getuigen zijn in de zaak. Of deze mensen bij de tips zitten, is niet bekend.

Hart van Nederland / ANP