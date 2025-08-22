Politie krijgt 200 tips over dood Lisa (17), extra maatregelen op haar fietsroute

De politie heeft tot dusver zo’n tweehonderd tips ontvangen over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De tips die binnenkomen, worden onderzocht op bruikbaarheid. Ondertussen zijn er extra maatregelen genomen op de route die Lisa fietste in Amsterdam, onderweg naar huis.

De politie deed donderdag nog een oproep aan drie specifieke getuigen. Zij zouden op een scooter, in een bestelbusje en in een Birò hebben gezeten. Of deze getuigen bij de tips zitten, is niet bekend. De politie hoopt met de meldingen meer te weten te komen over de verdachte van het ernstige geweld dat een einde maakte aan Lisa’s leven.

Online wordt er veel gesproken over waarom het meisje alleen 's nachts op de fiets stapte. Slachtofferhulp vindt zo'n vraag juist heel beschuldigend naar slachtoffers en nabestaanden. Bekijk de video erover hieronder:

1:07 Victim blaming bij Lisa (17) uit Abcoude

De dader is nog voortvluchtig. Wel is er een 22-jarige man aangehouden voor een zedendelict aan de Weesperzijde, vorige week. Dat incident vond plaats vlak bij de plek waar Lisa werd aangevallen.

Zelf 112 gebeld

Het meisje fietste in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude, toen zij op de Holterbergweg werd aangevallen door een man.

De politie trof haar lichaam rond 04.15 uur aan, nadat Lisa zelf alarm had geslagen via 112 omdat ze werd gevolgd. De genoemde getuigen reden tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg.

Extra maatregelen

Volgens AT5 zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen op de route die zij reed. De politie is er nu vaker aanwezig, de bosjes langs de Holterbergweg zijn gesnoeid en de straatverlichting is feller gemaakt.

Eerder werden al extra camera’s opgehangen. De verhoogde surveillance geldt ook rondom de Weesperzijde, waar vorige week een vrouw werd belaagd.

Hart van Nederland / ANP