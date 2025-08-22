Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Driehoek geeft persconferentie over dood Lisa (17) uit Abcoude

Crime

Vandaag, 17:30

Link gekopieerd

Om 18.00 uur begint in Amsterdam een persconferentie van de driehoek: burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie delen dan meer informatie over de dood van de 17-jarige Lisa, die in de nacht van dinsdag op woensdag dood langs de weg werd aangetroffen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat een 22-jarige man, die eerder werd aangehouden voor een zedendelict, nu ook is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van het meisje. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Lisa slachtoffer is geworden van seksueel geweld.

De dood van het meisje heeft maatschappelijk veel losgemaakt in het land. Op de plek waar haar lichaam werd gevonden, zijn bloemen neergelegd. In het onderzoek wordt nog altijd gezocht naar drie specifieke getuigen die mogelijk meer hebben gezien.

Lees ook

Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht
Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.