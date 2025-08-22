Driehoek geeft persconferentie over dood Lisa (17) uit Abcoude

Om 18.00 uur begint in Amsterdam een persconferentie van de driehoek: burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie delen dan meer informatie over de dood van de 17-jarige Lisa, die in de nacht van dinsdag op woensdag dood langs de weg werd aangetroffen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat een 22-jarige man, die eerder werd aangehouden voor een zedendelict, nu ook is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van het meisje. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Lisa slachtoffer is geworden van seksueel geweld.

De dood van het meisje heeft maatschappelijk veel losgemaakt in het land. Op de plek waar haar lichaam werd gevonden, zijn bloemen neergelegd. In het onderzoek wordt nog altijd gezocht naar drie specifieke getuigen die mogelijk meer hebben gezien.