Inzamelingsactie gestart voor boodschap langs snelwegen: 'Wij eisen de nacht op'

De actiegroep Dolle Mina's is een inzamelinsgactie gestart om de boodschap 'Wij eisen de nacht op' op alle snelwegmasten en digitale schermen in Nederland te krijgen. De uitspraak gaat viraal na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die in de nacht van dinsdag op woensdag dood werd aangetroffen langs een fietspad. Ze was op weg naar huis na een avond stappen.

"In ons nieuwste rokje. Op onze hoogste pumps. Of hardloopschoenen. Midden in de nacht. Lopend. Fietsend. Joggend. Over stille straten. Door een park. Of in de stad. Wat we ook dragen, waar we ook zijn, hoe laat het ook is: laat vrouwen veilig thuiskomen," staat er bij de doneeractie.

De actie volgt op een week waarin het land werd opgeschrikt door de dood van de 17-jarige Lisa. Ook de zaak van een vrouw die 's nachts slachtoffer werd van seksueel geweld aan de Weesperzijde maakt daar deel van uit. Voor beide incidenten is een 22-jarige man aangehouden. Hij wordt daarnaast in verband gebracht met een eerdere poging tot seksueel gewel d van een derde vrouw.

Burgemeester Halsema sprak eerder op de vrijdag van een 'trauma voor de hele stad' en 'een schandvlek op de samenleving':

Tijdens een persconferentie van de driehoek van Amsterdam op vrijdagavond benadrukte burgemeester Halsema het gevoel onder vrouwen na deze gebeurtenissen. "Als vrouw en moeder sloeg mij de kou om het hart de afgelopen dagen. Ieder meisje of vrouw zou zonder angst van haar vrijheid moeten genieten. Deze gebeurtenissen zijn een schandplek op onze samenleving," zei Halsema.

Het doel is om dit weekend de boodschap op zoveel mogelijk plekken zichtbaar te maken. Tot nu toe is er ruim 5500 euro opgehaald. Volgens de actiegroep is er 12.000 euro nodig om het plan volledig uit te voeren. Alles wat daarboven binnenkomt, willen ze gebruiken om de campagne te verlengen en uit te breiden naar steden en dorpen.