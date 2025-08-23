Ruim 100.000 euro opgehaald voor 'Wij eisen de nacht op'

De doneeractie om de boodschap “Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen” overal in Nederland zichtbaar te maken, heeft zondag de grens van 100.000 euro doorbroken. Daarmee kan de leus niet alleen op snelwegmasten worden getoond, maar ook langdurig op digitale schermen in steden en dorpen.

De actie is een initiatief van Danique de Jong. Zij begon de campagne nadat het land werd opgeschrikt door de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, vertelt ze in bovenstaande video.

Binnen een paar uur werd al 20.000 euro opgehaald, en het streefbedrag van 12.000 euro werd ruimschoots overtroffen. De Jong verhoogde de lat: nieuwe donaties worden gebruikt om de campagne uit te breiden en langer zichtbaar te maken. Inmiddels staat de teller op 130.000 euro.

De actie krijgt steun van onder meer jongerenzender FunX en hulporganisatie Fier, die zich inzet tegen seksueel geweld. Ook veel particulieren sloten zich aan.

'Lopend, fietsend, joggend'

"In ons nieuwste rokje. Op onze hoogste pumps. Of hardloopschoenen. Midden in de nacht. Lopend. Fietsend. Joggend. Over stille straten. Door een park. Of in de stad. Wat we ook dragen, waar we ook zijn, hoe laat het ook is: laat vrouwen veilig thuiskomen," staat er bij de doneeractie geschreven.

Het uiteindelijke doel van de inzamelingsactie is "een campagne die niet alleen aandacht vraagt voor dit probleem, maar ook hulp biedt, bijvoorbeeld met handelingsperspectieven voor mannen", valt er te lezen op de pagina.

Verdachte opgepakt

Er is een verdachte (22) opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Lisa. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt ook verdacht van een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam vorige week. Hij wordt eveneens verdacht van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.