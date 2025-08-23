Terug

Bijna alle vrouwen voelen zich onveilig in het donker: zo willen Nederlanders dat oplossen

Panel

Gisteren, 21:25

Een grote meerderheid van de vrouwen in Nederland voelt zich niet veilig zodra het donker wordt. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 91 procent weleens onveiligheid ervaart in de avond of nacht. Slechts 8 procent van de vrouwen zegt zich overal veilig te voelen.

Vooral groepen jongeren die rondhangen (64 procent), slecht verlichte of verlaten plekken (48 procent) en onbekenden die te dichtbij komen (47 procent) worden genoemd als belangrijkste redenen voor dat onveilige gevoel.

Dood Lisa merkbaar effect

De gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude maakt de gevoelens van onveiligheid nog sterker. Bijna de helft van de vrouwen (49 procent) geeft aan zich sindsdien merkbaar minder veilig te voelen op straat. Bij mannen ligt dat percentage met 26 procent een stuk lager.

Op sociale media delen vrouwen massaal tips over zelfverdedigingsmiddelen. De video van de 25-jarige Amber Esmee over 'smurfenspray' werd bijna een miljoen keer bekeken:

Amber (25) zag haar zelfverdedigingsvideo viral gaan: spray direct uitverkocht
2:27

Amber (25) zag haar zelfverdedigingsvideo viral gaan: spray direct uitverkocht

Dit willen Nederlanders dat er verandert

Het panelonderzoek laat ook zien wat mensen concreet willen om zich veiliger te voelen. Zo pleit 92 procent voor strengere straffen bij geweld en straatintimidatie, en vindt 93 procent dat herhaaldelijke overlastgevers onder gedwongen toezicht of zorg moeten komen.

Daarnaast wil 86 procent meer verlichting op fietspaden en afgelegen plekken, ook al kost dat extra geld. Cameratoezicht uitbreiden (76 procent) en meer politie op straat (63 procent) worden ook vaak genoemd. Verder zou ruim de helft gratis zelfverdedigingslessen voor vrouwen en ouderen willen, betaald door de overheid.

Deze zaken kunnen het veiligheidsgevoel van mensen op straat vergroten, volgens onze panelleden:

93%: Gedwongen zorg of toezicht voor mensen die herhaaldelijk overlast geven

92%: Zwaardere straffen voor geweldplegers en straatintimidatie

88%: Avondklok voor veelplegers of overlastgevers, bijvoorbeeld via enkelband

86%: Meer verlichting op fietspaden en afgelegen plekken, ook al kost dat de samenleving geld

81%: Schoolprogramma's tegen geweld en wapenbezit bij jongeren

76%: Cameratoezicht overal uitbreiden

68%: Fysieke herinrichting van onveilige plekken (bijv. bosjes weghalen, overzicht creëren)

68%: Handhavers meer bevoegdheden en middelen zoals wapens geven

63%: Meer politie op straat, ook als dat ten koste gaat van de politiecapaciteit elders

59%: Vanuit overheid stimuleren om burgerwachten of buurtpatrouilles op te zetten

56%: Landelijke overheidscampagne beginnen tegen geweld

54%: Gratis zelfverdedigingscursussen voor vrouwen en ouderen, bekostigd door de overheid/samenleving

51%: Pepperspray legaliseren voor burgers

27%: 's Nachts afsluiten van bepaalde (fiets of wandel-)routes die sociaal onveilig kunnen zijn

25%: Tasers kegaliseren voor burgers

